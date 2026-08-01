Gabriel Milito perdió la paciencia tras otro partido chato de Chivas

Enrique Gómez

Aunque se dijo tranquilo por cómo jugó su equipo, es muy claro que Gabriel Milito quedó frustrado por no haber podido vencer al Puebla, uno de los planteles más modestos que existen en el futbol mexicano.

El técnico del Guadalajara se impacientó con un reportero que insinuó que la afición podría sentirse ansiosa por lo que ha sido este inicio de torneo (derrota-victoria-empate) y el cierre del campeonato pasado, donde el equipo rojiblanco perdió el liderato del torneo regular y se fue eliminado en las semifinales de la Liguilla, luego de perder a varias de sus figuras por la Selección Mexicana.

“La afición tiene mucha paciencia y cree en el equipo, no empecemos con preguntas tendenciosas. A la gente no tengo que pedirle nada porque saben muy bien que este equipo se entrega con el corazón. El problema no es la gente, el problema son ustedes y lo que van generando con esas preguntas tendenciosas”, aseguró el entrenador luego del empate 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc.

🗣️"Hablé mucho con Armando durante la semana"



Así declaró Gabriel Milito ante la ausencia de Gol de la 'Hormiga' González.



🎥: Jaime Zambrano pic.twitter.com/q5gy2bTE2Z — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 1, 2026

El ‘Rebaño’ que se fue abajo en el marcador a los 26 minutos, tuvo el 70% de la posesión y nueve tiros al arco (21 totales), estadísticas que tienen tranquilo a Milito, más allá de que sí lamentó la falta de contundencia en los últimos partidos, donde ni siquiera Armando González ha podido marcar.

“El motivo por el cual no obtuvimos más puntos, sobre todo en el partido de hoy es porque de cara al gol no tuvimos el acierto que regularmente tenemos, pero el equipo mostró la misma forma y el mismo juego que demuestra siempre que nos toca ganar”, analizó el técnico, quien vive su tercer torneo.

“Dominar los partidos de la manera que lo hacemos, generar las situaciones que generamos a mí me da tranquilidad porque sé que no es una tarea fácil, los rivales juegan, no existen rivales sencillos. En el tema de la efectividad hay que tener calma, porque estoy seguro de que con la calidad de jugadores que tenemos vamos a encontrar el gol”, vaticinó el estratega, luego de este duelo por la Jornada 3.

¿Podrá recuperar el Guadalajara su pegada en la Leagues Cup? El equipo tapatío jugará contra LAFC, Dallas y Seattle antes de retomar la Liga MX en la Jornada 4 contra el Santos Laguna.