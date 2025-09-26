¡Fuertes declaraciones! Para el América, es más clásico Pumas que Cruz Azul

Enrique Gómez

Por más finales que se juegan y más enfrentamientos trascendentales que se tengan, la rivalidad ante Cruz Azul no está a la par de la Chivas, ni siquiera está al nivel de la pasión que se siente ante Pumas.

Así lo manifestó Álvaro Fidalgo, de cara al clásico capitalino contra Universidad (sábado 27 de septiembre), una rivalidad casi a la altura de la que se siente ante Chivas, pese a que el equipo auriazul no es campeón desde el 2011. Hay cosas que no se pueden explicar y la tensión entre estos dos equipos es una de ellas.

“Cuando yo llegué, siempre sentí que los más importantes eran Chivas y Pumas. Con Cruz Azul, con todos estos partidos que tuvimos en los últimos años, es una rivalidad que sigue creciendo, no sé si al nivel de los otros dos, pero también es muy importante”, comentó el mediocampista español, quien arribó al equipo azulcrema para febrero de 2021, justo el torneo donde La Máquina fue campeona.

“Considero que contra Pumas es un Clásico, un partido muy importante para nosotros y sobre todo para la afición; muchas veces siento que para la gente es casi tan importante como el de Chivas. Según me contaron, hace años este partido era una locura”, comentó el mediocampista de 28 años, uno de los capitanes que tiene el equipo azulcrema y uno de los futbolistas consentidos por parte de la afición.

Pero ¿a qué equipo disfruta más ganarle al América? Responder eso sería ensalzar a un archirrival en específico, así que el jugador decidió guardar ese secreto y destacar la grandeza del ‘ave’ por encima de los demás, pues es el único club de México que tiene tres clásicos: el Nacional, el Capitalino y el Joven.

“Nosotros siempre queremos ganar los tres partidos, no voy a decir uno porque el más grande es el América y eso es lo único que me importa”, sentenció el futbolista de 28 años de cara al duelo ante Pumas.