Fernando Gago, un desastre anunciado con Necaxa

Héctor Cantú

Una vez más, la celebración de aniversario del Necaxa se ha visto empañada por un resultado desastroso luego de haber sido goleado 3-0 por Rayados de Monterrey.

El principal señalado de la debacle de los Rayos es Fernando Gago, el técnico que llegó para este torneo en sustitución de Nicolás Larcamón, quien llevó a los Rayos, prácticamente con la misma base de jugadores, a la Liguilla.

Gago, quien regresó al futbol mexicano luego de su salida estrepitosa y grotesca de las Chivas, dirigió su noveno partido oficial con los Rayos y los resultados son decadentes con un saldo de cinco derrotas (2 de ellas en tanda de penales en la Leagues Cup), dos empates y mismo número de victorias.

El problema para el Necaxa es que esta historia de malos resultados no los había tenido Fernando en sus dos proyectos anteriores, los cuales terminaron en desastre.

Con Chivas, Gago solo perdió un partido de sus primeros 9 cotejos dirigidos. Aunque en sus tres primeros partidos no ganó, después vino una seguidilla de cinco victorias que enderezaron el camino.

Su salida intempestiva de Chivas se dio con resultados similares de los que ha conseguido con Necaxa. Cinco derrotas (2 de ellas por penales en la Leagues Cup), 2 empates y 2 victorias.

Con Boca Juniors la historia fue mucho mejor. En sus inicios Fernando solo sufrió tres derrotas, acumuló cuatro victorias y empató dos juegos.

Su salida del Xeneize se dio luego de sufrir tres derrotas en sus últimos 9 juegos donde alcanzó 6 victorias.

Luego de 6 jornadas disputadas, el Necaxa se ubica en la posición 14 de la tabla general. Ahora vendrán pruebas importantes para Gago con las que medirá realmente el alcance de su proyecto.

Xolos, Juárez y Puebla serán las siguientes pruebas para Gago ante equipos con condiciones similares. Si Necaxa no saca al menos 6 puntos, la continuidad de Fernando Gago penderá de un hilo.