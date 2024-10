Fernando Gago promete que no se va; ¡se queda en Chivas!

Han sido días complicados y convulsos en Chivas ante la salida de Fernando Gago de la dirección técnica del club, decisión que ha sido desechada por el mismo argentino.

Luego de la dolorosa derrota ante Atlas en el Clásico Tapatío, el estratega ha comparecido ante los medios de comunicación para confirmar que nunca hubo, siquiera, una oferta formal por él.

“Tengo contrato con Chivas. No tuve ninguna oferta de otro equipo y no sé de dónde salieron las informaciones. No me iré, me quedaré en el banquillo de Chivas”, detalló ante la insistencia de los medios de comunicación.

La afición de Chivas dejó en clara su postura ante la posibilidad de que Gago abandonara al equipo, regalándole constantes rechiflas durante el encuentro en el que el Rebaño Sagrado se libró de ser goleado.

Sobre su futuro en Chivas, Gago sabe que no tiene nada garantizado y que prefiere vivir el día a día en su estancia en la capital de Jalisco.

“Todo puede pasar en el futbol, hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede que yo no esté más, puede ser que esté siete años acá, yo siempre vivo ‘el hoy’. Soy muy claro con lo que pretendo, soy muy claro con el club y tengo comunicación constante, las cosas son muy claras y no se porque se instaló este rumor”, sentenció.

Luego de la derrota, Chivas cayó hasta la novena posición de la tabla general y quedó solo por encima del América que llegó a 14 años.