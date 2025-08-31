Fernando Gago, otra vez en la cuerda floja en la Liga MX

Héctor Cantú

El técnico argentino, Fernando Gago, ha vuelto a quedar exhibido en el futbol mexicano y por segunda vez, está en la cuerda floja.

Los recientes resultados del Necaxa vuelven a dejar tambaleante un proceso que no ha brillado. Si con Chivas salió por la puerta de atrás, por Necaxa no está lejos de tener un final de historia diferente.

Necaxa suma cinco partidos consecutivos sin victoria. Los tres últimos, derrotas que tienen al equipo ubicados en la posición 15 a solo 1 punto de distancia del último lugar de la tabla general.

En 10 partidos, Fernando Gago promedia la peor racha desde que se convirtió en técnico profesional con un total de 0.8 puntos por encuentro, cifras que dejan tambaleante su credibilidad como el hombre indicado para devolver a Necaxa a los primeros puestos.

La Liga MX está por entrar a la segunda mitad del torneo Clausura 2025 y si en otros clubes las cabezas han comenzado a rodar, Gago no tiene la solvencia numérica para tener una historia diferente.

Los dos partidos siguientes de los Rayos serán fundamentales para intentar cambiar el rumbo. Juárez y Puebla, ambos duelos como locales, deberían permitir sumar unidades y mejorar la posición de la tabla de los Rayos si es que Gago quiere extender su historia personal en el equipo de Aguascalientes.