Federico Viñas se sumará a las filas del Toluca

Redacción FOX Deportes

Toluca dará un auténtico golpe en el mercado de pases al cerrar la incorporación de Federico Viñas. De acuerdo con 'insiders' de la talla de César Luis Merlo, la directiva escarlata desembolsó 13.5 millones de dólares para culminar la compra del delantero uruguayo.

Aunque la carta del goleador pertenecía al León, Viñas militaba a préstamo en el Real Oviedo del futbol español. Su perfil le dará a la ofensiva del equipo una presencia física imparable, un gran juego de espaldas y un olfato goleador letal.

🚨Federico Viñas es nuevo refuerzo de Toluca. Se lo compran a León y firma por 4 años. Más detalles, aquí. ⬇️https://t.co/494mSlPGH5 pic.twitter.com/Rzqk45bnaQ — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 27, 2026

La operación no estuvo exenta de complicaciones debido a la intención de equipos como el Spartak de Moscú, el Wrexham de Inglaterra y el Sevilla de España por hacerse de sus servicios.

Sin embargo, Toluca logró imponerse en la puja al presentar una propuesta económica y un proyecto deportivo mucho más sólido. La decisión final del atacante de sumarse al proyecto en el Nemesio Diez terminó por destrabar las negociaciones finales.

🚨 🇺🇾Federico Viñas está a detalles de volver al futbol mexicano con 🔥@TolucaFC, informa 🎙️ @PacoMontesLA



👀👇 https://t.co/Am3wQHXCKV — FOX (@somos_FOX) July 26, 2026

Así, el conjunto choricero le ganó la carrera a las instituciones ibéricas que buscaban asegurar su permanencia en Europa. Se espera que en las próximas horas el ariete desembarque en la capital mexiquense para presentar los exámenes médicos de rutina.

Una vez superadas las pruebas físicas, plasmará su firma en el contrato de larga duración que lo unirá a la institución. Esta transacción implicará también el perdón de la deuda del León con Toluca por Juan Pablo Domínguez.