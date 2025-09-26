FC Juárez salió más 'Bravo' que 'La Fiera'

Redacción FOX Deportes

FC Juárez venció 2-0 a León en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo donde los locales fueron superiores en los momentos clave. El partido se mantuvo parejo en gran parte del primer tiempo hasta que Óscar Estupiñán abrió el marcador al minuto 43 desde el punto de penal.

Con la ventaja en el bolsillo, Juárez salió al complemento con mayor confianza y buscó cerrar el encuentro. La recompensa llegó al minuto 70, cuando José Luis Rodríguez definió tras una jugada bien construida, ampliando la diferencia y encendiendo la celebración en la tribuna.

León intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero se topó con una defensa bien plantada que no permitió espacios. Sus intentos de media y larga distancia carecieron de precisión, lo que dejó sin argumentos a un equipo visitante que nunca encontró el ritmo.

El triunfo fortalece a Juárez, que suma puntos valiosos en la tabla y da señales de crecimiento competitivo. León, en contraste, deberá corregir pronto si quiere mantenerse en la pelea, pues la derrota lo deja con dudas de cara a la recta final del torneo.