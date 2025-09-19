"Estoy listo para jugar", Anthony Martial se apunta contra el América

Enrique Gómez

Llegó a México apenas esta semana y lo acaban de presentar con el Monterrey, pero Anthony Martial está listo para jugar. Si no ve minutos contra el América, será únicamente por decisión del entrenador.

El francés posó con la camiseta de Rayados y mostró que usará el número 9 durante su aventura en la Liga MX, pero, la pregunta que todos se hacen es cuándo debutará exjugador del Manchester United.

“Físicamente me siento muy bien porque estuvo entrenando cada día mientras estuve en Atenas”, aseguró el delantero de 29 años, quien solamente vio 32 minutos esta temporada con el AEK durante un partido internacional en julio, sin embargo, hizo la pretemporada completa. “Ya me siento listo. Sé que es difícil por el desfase horario, pero estoy listo para jugar mañana si así lo quiere el entrenador”.

La primera alerta sísimica de Anthony Martial en México

¿Será entonces que en el duelo por la Jornada 9 contra el América se vivirá un reencuentro francés entre el ‘azulcrema’ Allan Saint-Maximin y el nuevo fichaje del Monterrey? Bueno, con las recientes declaraciones, está claro que el jugador podría al menos salir a la banca en el Estadio BBVA para saludar a su compatriota, quien en sus primeros dos encuentros en la Liga MX se despachó con dos goles.

Martial ha jugado en equipos como Monaco, Sevilla o Manchester United y pronto podría ver sus primeros minutos con el Monterrey, actual primer lugar del Apertura 2025 con 21 puntos.

El equipo regio está en su mejor momento. Tiene siete victorias consecutivas y un plantel donde se encuentran Sergio Ramos, Sergio Canales y Anthony Martial, justo antes de enfrentar al América.