"Estoy en mi mejor momento", Ángel Sepúlveda en su llegada a Guadalajara

Enrique Gómez

Después de probarse en un equipo de grande como el Cruz Azul y de rendir a la altura, Ángel Sepúlveda nuevamente tiene las credenciales para llegar a Chivas, club con el que ya tuvo una primera etapa.

A cambio de 3.5 millones de dólares, el Cruz Azul dejó ir a uno de sus delanteros más confiables.

Gran suma la que desembolsó el equipo rojiblanco por un jugador de 34 años, pero lo cierto es que, de todos los delanteros mexicanos que hay en la Liga MX, ninguno ha tenido la frecuencia de ‘Sepu’, quien llegó a La Máquina en 2023 sin muchas expectativas y se marcha con 39 goles en 100 partidos.

El atacante aseguró que está en el mejor punto de su carrera para tener su revancha con el Guadalajara, institución a la que llegó para el Apertura 2018 y donde no pudo anotar gol en sus cinco partidos de Liga.

“Estoy muy contento de volver a Chivas. Estoy preparado para este reto, creo que me agarra en el mejor momento. Nunca me agarró un mejor momento que este, por eso que acepté este reto”, dijo el ‘Cuate’ en su llegada a ‘La Perla de Occidente’, donde fue recibido por un grupo de periodistas.

El equipo rojiblanco se fue eliminado justamente por Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025, sin embargo, fue uno equipo que evolucionó y se espera que con un par de buenos fichajes pueda dar el salto de calidad para el próximo torneo Clausura, donde debuta ante Pachuca el 10 de enero.

Pese a las bajas de ‘Chicharito’ Hernández, Alan Pulido y Cade Cowell, la delantera del ‘Rebaño’ promete para el 2026, pues incluirá al campeón de goleo Armando González y al delantero mexicano más rendidor de los últimos años. Veremos si el técnico Gabriel Milito logra acomodarlos en el ataque.