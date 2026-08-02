Esto es la Liga MX: El mejor Cruz Azul perdió contra el Atlante

Enrique Gómez

En medio de su mejor momento, el Cruz Azul perdió en casa contra el Atlante.

Sí, el equipo que regresó a la Liga MX para esta temporada después de 12 años en segunda división y que además posee la plantilla más barata del futbol mexicano, venció al campeón defensor y al club que recién hace una semana ganó el título de Campeón de Campeones ante el Toluca, su galardón número cinco en los últimos 15 meses.

Victoria 3-2 de los ‘Potros de Hierro’, la primera en su regreso al máxima circuito.

La locura de gol de Calzadillas 🔥 pic.twitter.com/85058u5DnH — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 2, 2026

Y hablando de primeras veces, este fue el primer descalabro de Joel Huiqui, quien tomó a La Máquina para la última fecha del torneo regular en el certamen pasado, que con paso firme en la Liguilla se proclamó campeón y que se presentaba a esta Jornada 3 con dos victorias en el Apertura 2026.

Así fueron los goles de este duelo ‘chilango’ celebrado en el Estadio Banorte:

· 0-1 (44’): Luis Puente conectó el balón con la cabeza antes de la descolgada del portero

· 0-2 (47’): Golazo de Luis Calzadilla, quien de primera y fuera del área puso el balón en el ángulo

· 1-2 (60’): Nicolás Ibáñez ganó la posición en la carrera hacia el área y definió con poco ángulo

· 1-3 (75’): Penal bien ejecutado por Jhojan Julio, quien engañó al arquero y disparó a su izquierda

· 2-3 (90’+10): Balón recentrado por Gabriel Fernández y rematado por Agustín Palavecino

Atlante sorprende al campeón Cruz Azul y pega primero

La Máquina pudo descontar desde antes y disponer de algunos minutos más para remontar, pero el ‘Toro’ Fernández tiró muy mal su penal y el arquero Oscar Jiménez lo detuvo con los pies al 90'+2.

Con el empate de Tijuana y la derrota del Atlas, Cruz Azul aspiraba a terminar la tercera fecha de la Liga MX (y lanzarse a la aventura de la Leagues Cup) como líder del Apertura 2026, una posición que lo hubiera confirmado como el mejor equipo del momento en el futbol mexicano, pero, en lugar de eso, recibió un fuerte cachetazo por parte del equipo más modesto.