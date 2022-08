Estas fueron otras Chivas... pero los mismos Pumas

Chivas va en ascenso y Pumas en picada, el marcador 3-1 favorable a Guadalajara fue el reflejo perfecto del contraste que viven ambos conjuntos en el actual torneo.

Los jugadores auriazules y el técnico Andrés Lillini parecen hablar en idiomas distintos, pues a pesar de que Pumas se fue arriba en el marcador, el planteamiento después del gol de Diogo fue de verdad extraño.

Pumas pareció renunciar al ataque y esto fue aprovechado por el Rebaño, primero con el tanto de Jesús Orozco al minuto 15, para seguir encima del marco tapatío y comenzar a romper líneas.

🔴⚪️ ¡Y LA CADENETA ESTÁ DE VUELTA! ⛓



OTRA VEZ GANAROOOON MIIIIS CHIIIIVAAAAAAS 🥳🎉🔥#EsPorChivas pic.twitter.com/lzambujQEs — CHIVAS (@Chivas) August 28, 2022

Vinieron después los tantos de Alexis Vega y casi de inmediato el de Isaac Brizuela, Pumas no sabía por dónde le llegaba la tormenta y cada vez era más complicado hacer frente.

Avanzado el segundo tiempo, la tragedia estuvo a punto de consumarse, pues por una entrada sobre Alexis Vega, Dani Alves recibió una tarjeta roja, pero el árbitro consultó al VAR y todo quedó en una amonestación.

🔥🔥🔥 ¡PARA EL PUSKAS! 🔥🔥🔥



PÓNGANLE BIGOTE, DENLE CROQUETAS O HAGAN LO QUE QUIERAN CON ESTE PERRO SEÑOR GOLAZO DEL GUADALAJARA 🇫🇷💎 pic.twitter.com/Ev2oUheaY9 — CHIVAS (@Chivas) August 28, 2022

Pumas no camina, tiene rato que no lo hace, volvieron las goleadas y aunque ya se hizo presente en el marcador, la crisis parece no detenerse, mientras que Chivas poco a poco escala posiciones.