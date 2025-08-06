Esperen, Tigres se sigue reforzando y ya tiene a Marco Farfán

Redacción FOX Deportes

A Tigres lo espera un nuevo refuerzo ahora que regrese para buscar los primeros lugares en la Liga MX.

El equipo universitario confirmó a Marco Farfán como su cuarto fichaje para el torneo que ya tiene tres jornadas y que retomará actividades después de lo que fue la fase de liga de la Leagues Cup.

Farfán, lateral izquierdo de 26 años, llega procedente del FC Dallas de la MLS, liga en la que ha hecho toda su carrera, desde que debutó con Portland Timbers en 2017, para después emigrar al LAFC en 2021.

¡Bienvenido a la U de Nuevo León, Marco Farfán! 🫡 pic.twitter.com/uQNLVd6bup — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 6, 2025

En su última temporada con Dallas (donde estuvo de 2022 a 2025), el mexicoamericano jugó 19 partidos, 14 de ellos como titular y jugando casi todos los minutos, consistencia que le valió ganarse una oportunidad en la Liga MX.

Semanas atrás, el equipo de Nuevo León anunció las contrataciones de Iván López, Antonio Correa y el fichaje ‘bomba’ del argentino Ángel Correa, quien ya hizo sus primeros goles con el equipo mexicano.

Tras su tercer partido de la Leagues Cup, Tigres juega la Jornada 4 de la Liga MX contra el Puebla el 8 de agosto.