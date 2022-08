Escúchenlo bien, "en Guadalajara mandan las Chivas"

Antes de hablar del clásico tapatío, Alan Mozo debe admitir que ha quedado a deber como refuerzo, que se siente “avergonzado” por el torneo y que Chivas “no se merece” estar en los últimos lugares.

Después de reconocer su responsabilidad, el lateral derecho del Guadalajara ya vislumbra un mucho mejor porvenir después de ganar el sábado en el AKRON y de que el club demuestre que “en Guadalajara mandan las Chivas”.

“Los Clásicos son partidos que se tienen que ganar, no importa mucho la forma pero sabemos que hay rivales contra quienes no debes perder y Atlas es uno de ellos. Me han platicado de la rivalidad, de la historia y tenemos que demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas y con esa mentalidad vamos a salir este sábado”, comentó el jugador de 25 años en conferencia de prensa.

Alan Mozo es el único refuerzo decente que tiene Chivas, y el técnico decide dejarlo en la banca 65 minutos. La realidad rojiblanca es difícil de entender. — Tony Valls ⚽ (@TonyVallsFox) July 10, 2022

Con la sonora llegada del canterano consentido de Pumas al Guadalajara, además del inesperado fichaje de Santiago Ormeño, había altas expectativas para un equipo que mantuvo la base de su plantilla, pero ahora el grupo solo espera que un triunfo ante el bicampeón del futbol mexicano devuelva la energía y la confianza para poder jugar a la altura de la quinta mejor plantilla del Apertura 2022.

“Es un encuentro que se debe ganar, independientemente de que estemos en último o penúltimo lugar, o si ellos están en la mitad de la tabla o de líderes, es un partido que se juega diferente. Sabemos lo que significa, no estamos pasando por un buen momento y es el partido perfecto para romper esa mala racha”, analizó Mozo, quien ha jugado siete partidos de este certamen, aunque solo cuatro como titular.

Chivas no ha ganado un solo partido desde que, en la Liguilla pasada, Atlas rompió la marca perfecta de victorias con Ricardo Cadena. Aquello no fue culpa de Mozo, pero que el equipo rojiblanco sea penúltimo en el torneo con cinco puntos, sí es responsabilidad de todos en la institución.