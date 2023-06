¿Escuchaste América? Ricardo La Volpe está listo para el Episodio III

Si muchos se sorprendieron cuando América contrató a Ricardo La Volpe en 2016, sin duda que el asombro sería mucho mayor si el club se animara a hacerlo para el Apertura 2023, pero las Águilas deben de saber que el ‘Bigotón’ está dispuesto a tomar al equipo por tercera ocasión en su carrera.

En un video a través de sus redes sociales, el argentino afirmó que volvería a tomar al club y recordó que en el Apertura 2016 terminó el torneo invicto... técnicamente así fue si consideramos que Chivas lo venció en la Copa MX en penales, igual que Tigres en la final de Liga MX, eso sí, una de las derrotas más dolorosas en la historia del club azulcrema, pues al minuto 119’, en tiempo extra, estaba ganando el juego por el título.

“Como no lo voy a tomar, es un equipo que en el primer campeonato en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en los penales la Copa y la final con Tigres. No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, en el Mundial de Clubes no me ganó ni el Atlético Nacional, el único que me derrotó fue el Real Madrid, pero después había que reforzar al equipo y no se hizo”, analizó.

Eso sí, en el Clausura 2017, el último torneo de La Volpe al mando, América no clasificó a la Liguilla por única vez desde 2012 hasta 2023, por lo que ya no renovaron al entrenador, pero ¿podrá haber un tercer episodio? Resulta que Ricardo Antonio está desempleado y el club azulcrema busca un técnico.