¿Entonces qué está haciendo América? André Jardine desmiente contactos

En el futbol de estufa las versiones se contradicen todo el tiempo y mientras por un lado surge el reporte de que América ya se contactó con André Jardine y hasta con la directiva del Atlético de San Luis, el propio entrenador brasileño asegura que no hay contacto alguno para que dirija a las Águilas.

“Con respecto al interés de América, incluso vi algunos comentarios, pero América no tuvo contacto conmigo ni con mis abogados. Como no tengo ningún representante, puedo decir que no hubo conversación ni consulta, porque eso me habría llegado directamente a mí, y no fue así”, comentó el estratega a UOL de Brasil, donde también destacó lo hecho en estos últimos tres torneos con San Luis.

En América no pueden creer la 'traición' del 'Tano' Ortiz Desde su renuncia intempestiva hasta el anuncio de Rayados, todo fue muy raro

“Este balance de año y medio ha sido muy positivo, con el trabajo bien consolidado, el club abrazando muy bien el proyecto. El éxito que tuvimos en este torneo fue el resultado del trabajo conjunto con la directiva, y realmente me siento muy bien, en un club que me está dando todo el apoyo para dar los resultados”, agregó el campeón olímpico en 2021 respecto al torneo pasado, donde el club potosino llegó hasta cuartos de final.

¿Entonces a quién está sondeando América tras la renuncia de Fernando Ortiz? Con el rechazo rotundo de Javier Aguirre, la negativa de Diego Alonso, estas palabras de Jardine y el costo descomunal que implicaría fichar a Hernán Crespo, no se sabe por dónde seguirá la búsqueda del club azulcrema.