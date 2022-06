Es real que Ricardo Peláez calificó su gestión en Chivas como "buena"

Es real que Ricardo Peláez calificó su gestión al frente de Chivas como "buena" debido a su buen ánimo para trabajar.

El director deportivo del ‘Rebaño’ organizó una conferencia de prensa para presentar a los refuerzos del Guadalajara, al nuevo técnico del Tapatío (Gerardo Espinoza), además de la ratificación de Ricardo Cadena, sin embargo, él se llevó los reflectores por ser la cabeza de un proyecto que no ha podido ver títulos y que ha tenido que afrontar el bicampeonato del rival histórico.

“Califico mi gestión como buena. Hay gente que me evalúa a mí. No hay que justificar nada, no hemos conseguido títulos. Nos hemos acercado a ello, pero no hemos logrado lo que queremos, lo que la afición demanda y hay consciencia de ello. Lo califico bien porque estoy siempre muy entusiasmado y con muchas ganas”, comentó el directivo en conferencia de prensa.

Así se ven los refuerzos de Chivas para el Apertura 2022 y así se ve la nueva camiseta

Peláez no contestó todas las preguntas de mejor manera, quizá porque se imaginaba que la atención se centraría en los entrenadores o en Alan Mozo, pero sí aclaró que mantener a Cadena no fue su única opción, pues en realidad sí entrevistó a más postores antes de respaldar al interino.

“Mi trabajo es buscar lo mejor para la institución. En algún momento le dije a Ricardo Cadena que estaba entrevistando más gente. Tenemos muy buena comunicación. Eso es parte de mi trabajo y finalmente tomé la decisión de ratificar a Cadena. No hay nuevo contrato, es el mismo contrato y ganará la compensación necesaria en su momento, conoce mejor que yo la institución”, expuso Peláez, quien también informó que Marcelo Michel, extécnico del equipo, estpa fuera de todo proyecto.

Chivas ha ido moviendo sus piezas de cara al Apertura 2022 y si algo dejó en claro Peláez es que el equipo no ha cerrado la puerta a más incorporaciones ¿será que irán por otro portero?