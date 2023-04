¿Es muy pronto? Rodrigo Huescas ya suena para Alemania y Holanda

La historia dice que emigrar a Europa sin haberse consolidado en la Liga MX no es la mejor opción, pero también es cierto que algunas veces el tren al ‘viejo continente’ solo pasa una vez.

Con un gol y tres asistencias en el Clausura 2023, además de cuatro partidos consecutivos como titular en Cruz Azul, Rodrigo Huescas empieza a afianzarse en el primer equipo y su crecimiento no ha pasado desapercibido en el extranjero, pues se dice que ya está en la órbita de varios clubes del futbol europeo.

De acuerdo con el reportero de FOX Deportes, Armando Melgar, Huescas es seguido muy de cerca por un club de Países Bajos y otro de Alemania e incluso estos equipos ya se pusieron en contacto con el jugador hace unos días, sin embargo, será hasta que termine el torneo cuando se aclare el panorama.

“Sí me visualizo, no sé si a corto o largo plazo, pero sí me gustaría. Me encantaría conocer el futbol de allá y por lo tanto no me queda de otra más que trabajar para para poder cumplir ese objetivo”, comentó el jugador de 19 años, quien suma un total de tres goles y cuatro asistencias en la campaña.

Aunque su posición original es de extremo, en los últimos partidos ha sido habilitado como lateral o carrilero derecho por el ‘Tuca’ Ferretti, quien desde su llegada a medio torneo siempre le ha dado minutos al juvenil.

Hay muchos casos de jugadores que se van demasiado jóvenes a Europa y regresan al poco tiempo y otros en los que la opción de emigrar solo se presenta una vez. Huescas espera que su caso sea distinto.