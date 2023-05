¿Es mejor dirigir al Mallorca y al América? Parta Javier Aguirre no hay duda

Si Javier Aguirre aceptó dirigir a Rayados fue porque la oferta era irresistible y no tenía trabajo, pero en realidad él siempre ha preferido estar en Europa, incluso si es América quien lo está tentando.

El ‘Vasco’ evitó hablar acerca de los rumores que lo vinculan con las Águilas y aseguró que su mente está en cerrar de la mejor manera la temporada con eñ Mallorca, empezando por el próximo juego ante Valencia.

“Necesito centrarme en el equipo, no gastar energía en otra cosa. Me preocupa el partido. No quiero ver a mi equipo irreconocible, como en Almería”, comentó el entrenador mexicano en conferencia de prensa previa al antepenúltimo duelo de esta campaña, donde el equipo ha tenido mejores resultados de lo esperado e incluso no está demasiado lejos (seis puntos) de los puestos hacia torneos europeos.

❤️‍🔥¡Enhorabuena, míster!



💪🏻 Medio millar de partidos en todas las competiciones con equipos de @LaLiga pic.twitter.com/ZeCyrVusFP — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 22, 2023

Es claro que Aguirre desea mantenerse en España, pero tampoco va a cerrarle las puertas a uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano (donde además militó como jugador) cuando todavía no tiene firmada la renovación.

Su representante Jorge Berlanga ya trabaja en ello y asegura que la afición del Mallorca no tiene por qué preocuparse, pues tras reunirse con el director de futbol Pablo Ortells y el presidente del club Andy Kolhberg, las negociaciones van bien encaminadas y es casi un hecho que el mexicano seguirá.

“Javier quiere quedarse, lo ha dicho varias veces. Rumores siempre hay. A día de hoy el mallorquinismo no tiene que preocuparse”, comentó el agente en palabras recogidas publicadas por IB3.

¿Es preferible dirigir al Mallorca que al América? Para Aguirre no hay duda en que sí y para muestra está su carrera, pues en todo lo que va del siglo solamente dirigió a Monterrey de 2021 a 2022 y a la Selección Mexicana en dos ocasiones, en cambio, ya ha tomado a seis equipos españoles.