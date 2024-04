Es de "ignorantes" creer que la camiseta de Chivas le pesó a Alexis Vega

Si alguien cree que a Alexis Vega le pesó la camiseta de Chivas, entonces “es un ignorante”.

El delantero de Toluca, quien está retomando su mejor nivel fuera del ‘Rebaño’, se defendió sobre los señalamientos de que no supo responder dentro ni fuera de la cancha en un equipo ‘grande’ como el Guadalajara.

“Se han hablado muchas cosas de mí, pero hay una cosa que sí me molesta muchísimo y es que muchos medios, muchas personas, gente ignorante que no sabe nada de futbol, dicen que me pesó la playera del Guadalajara, en ningún momento lo sentí así”, aseguró el futbolista de 26 años para W Radio.

“Siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Las personas que saben de futbol saben que no fue así, y me quedo tranquilo porque durante mi estadía hice todo lo que tenía que hacer, dejé el alma por los colores”, insistió Vega, quien de 2019 a 2023 perteneció al equipo ‘más querido’ de México.

5 goles producidos en sus últimas 5 apariciones con el Toluca, Alexis Vega ¿está de regreso? pic.twitter.com/Cd3CDBUr9Q — Statiskicks (@statiskicks) April 7, 2024

Eso sí, el futbolista admitió que su salida no fue la mejor (en medio de una fuerte indisciplina que lo mantuvo separado del equipo por buena parte del Apertura 2023 y donde incluso se le sentenció a no volver pese a que sí disputó unos partidos de Liguilla), pero él piensa que su rendimiento como jugador activo no fue malo, pues al final se despidió con 27 goles en favor de la causa tapatía.

“Desafortunadamente me tocó salir un poco mal, pero siempre con la mente en alto porque nunca me guardé nada para cada partido”, comentó quien rozó el pedestal de ídolo con Chivas, pero después fue abucheado.

Al momento Vega tiene seis goles en el torneo con Toluca y ciertamente se ve en mucho mejor nivel, pero bajo el temor de ser ignorante ante los ojos de Alexis, ¿crees que quedó a deber en su paso por Chivas?