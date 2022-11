¿Equipo viejo? A Diego Cocca le emociona la jerarquía de Tigres

Si al técnico anterior le pareció que el plantel de Tigres era viejo, la edad no es un tema que le importe a Diego Cocca e incluso se dijo muy motivado de trabajar con un plantel de tanta experiencia.

Si juntamos la edad de Guido Pizarro (32 años), Andre-Pierre Gignac (36) y Nahuel Guzmán (36), el resultado supera los tres dígitos, sin embargo, mientras estos tres líderes felinos rindan en el campo, el técnico no tiene problema con sus actas de nacimiento y en realidad, se emociona por su calidad.

“Estoy orgulloso y con muchas ganas de empezar a trabajar con este plantel que tiene mucha jerarquía, jugadores como Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Gignac, me desafía muchísimo. A mí el tema de la edad no me preocupa tanto, sino los rendimientos, si el jugador rinde no me importa mucho la edad, sino que rinda en lo que necesita el equipo y en lo que deba participar”, aseguró el argentino en su presentación.

Imposible ignorar a Diego Cocca ya usando la chamarra de Tigres

Cocca, quien dirigirá a su tercer equipo en México, después de haber pasado por clubes con mucho menos pretensiones, no aspira a hacer un trabajo similar con Tigres a lo que realizó con Atlas, pues los objetivos son muy distintos y el campeonato con los ‘Zorros’ fue más un sueño cumplido que una meta.

“Es un paso en mi carrera y lo tomó como un desafío muy grande, tenemos mucho por jugar, disputar, muchos torneos e ilusiones, estoy feliz. La formas y maneras son claras, el ganar como sea no existe, el ganar lo tienes que ir a buscar. La vamos a encontrar entre todos, no voy a hacer aquí lo que hice Atlas, eso es historia, esto es Tigres, un nuevo comienzo y es con otra mentalidad”, analizó el estratega.

Aunque todavía faltan dos meses para que inicie el próximo torneo, Tigres se perfila para ser una de las tres plantillas más valiosas de la Liga MX, misma que se desplegará ante Atlas el 18 de febrero.