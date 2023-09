¿Entonces Tigres le pagó al América para que aceptara a Igor Lichnovsky?

¿Un defensa con experiencia internacional, totalmente gratis y en el último día del mercado de transferencias? Tremenda suerte la que tuvo América y qué desesperado estaba Tigres.

Eso sí, el préstamo de Igor Lichnosvsky es, literal, por tres meses, el tiempo que le queda al torneo.

Ya con la ventana prácticamente cerrada, las Águilas anunciaron el fichaje de Igor Lichnovsky, uno de los mejores defensas de la Liga MX durante la temporada pasada, pero que ya no entraba en los planes de Tigres. De hecho, poco le faltó al club norteño para pagarle al conjunto azulcrema con tal de que se lo llevara, pero igual, América redondeó su plantel con el defensa chileno, algo que ni ellos esperaban.

Llegando y al trabajo 🦅🇨🇱 pic.twitter.com/eLBboG6qKQ — Club América (@ClubAmerica) September 14, 2023

Y es que, según el diario Récord, tras el poco interés del América, Tigres lo convenció acordando pagar todo el sueldo del jugador en esta efímera cesión, la cual es válida por lo que resta del torneo, mismo que finaliza en diciembre. O sea, el ex Cruz Azul será un refuerzo momentáneo para este torneo, donde el equipo azulcrema no alcanzó a cerrar ningún otro defensa y el equipo norteño no encontró quien pagara el sueldo del zaguero.

Si ayer estaba entrenando en Nuevo León, el jugador de 29 años ya vivió su primera práctica en Coapa, de cara al Clásico ante Chivas.

Ni tiempo le dará de desempacar a Lichnovsky, pero ¿podrá ganarse un lugar en el equipo con la Jornada 8 a la vuelta de la esquina? A veces la Liga MX puede ser muy extraña, incluso en ‘las mejores familias’.