¿El técnico del Puebla empieza a despedirse? "Respetaré cualquier decisión"

Con cinco derrotas en ocho partidos, está claro que el Puebla no está funcionando, tanto así que el técnico ya empieza a despedirse, pues reconoce que los entrenadores viven de los resultados.

Ricardo Carbajal llegó al equipo a mediados del torneo pasado y después de mucho trabajo pudo levantar al plantel y hasta meterlo directo a los cuartos de final, sin embargo, ahora marcha en penúltimo lugar del Clausura 2024 con cuatro puntos y un partido más que Juárez. O sea, podría terminar en el sótano una vez que se emparejen el número de encuentros.

“Lo que nos toca a los entrenadores son los resultados, eso me queda claro. Queda esperar si hay una nueva oportunidad para tratar de reivindicarnos y si no…bueno, la decisión final la tomará la directiva y la decisión que sea tendré que aceptarla. Ojalá tengamos la posibilidad de seguir”, dijo el técnico mexicano, luego de la derrota 4-1 en casa ante el Pachuca, líder provisional del futbol mexicano.

MI CONTINUIDAD ESTÁ EN LAS MANOS DE LA DIRECTIVA: Ricardo Carbajal



"Hasta ahora no sé nada sobre mi futuro, pero respetaré la decisión que se tome"



"Ojalá me den la oportunidad de reivindicarme"



"Los que abuchean a Araña TIENEN POCA MEMORIA" 🔥 pic.twitter.com/78MXDHPeGN — Antonio Zamora (@antozamo) February 21, 2024

“No estoy tranquilo, porque no me gusta el resultado y lo que hemos demostrado a lo largo del torneo. Pero cuando el grupo trabaja y se entrega, la mejor manera de recompensarlo es en base a resultados y no los hemos tenido. Pega y pega mucho, también a la gente le pega”, reconoció, luego del partido adelantado por la Jornada 9, donde ‘La Franja’ se confirmó como la peor defensa con 17 goles en contra.

¿Carbajal será el tercer entrenador despedido en este Clausura 2024? La goleada ante Pachuca caló hondo, pero quizá todo se defina en el duelo el viernes 23 de febrero ante Querétaro, un equipo a su nivel contra el cual tiene prohibido perder y que podría significar esa reivindicación.