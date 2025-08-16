El primer doblete de Erick Sánchez renovó la paternidad del América

Enrique Gómez

Dos goles llevaba Erick Sánchez en toda su etapa con el América y dos goles le hizo a Tigres esta noche.

El ‘Chiquito’ hizo un doblete en el Universitario para remontar parcialmente el marcador. Toda una noticia si consideramos que el exjugador del Pachuca solo tenía dos goles con el equipo azulcrema en la Liga MX. Es decir, en un solo juego duplicó la cuota que abrió cuando llegó al club en el Apertura 2024.

Sánchez aprovechó su segundo partido consecutivo como titular para responder a la confianza del técnico André Jardine, entrenador del equipo con la plantilla más valiosa de la Liga MX.

Con el gol tempranero de Juan Brunetta a los cinco minutos, Tigres se ilusionó con la idea de cortar su pésima racha contra el América, pero no contaba con que Sánchez anotaría su primer doblete (41' y 58') con el equipo azulcrema y revertiría el tanteador en este duelo por la Jornada 5 del Clausura 2025.

Por si fuera poco, Nahuel Guzmán cometió un autogol al 69'.

Tigres está fallando en su prueba de fuego contra el equipo azulcrema con todo y su mazazo de vestidor. Se puede decir que Sánchez devolvió a las cosas a la 'irreal normalidad' en el 'Volcán'.