Es irreal el dominio que tiene América sobre Tigres

Enrique Gómez

Está bien que el América sea el equipo ‘más grande’ de la Liga MX, pero haberle ganado solo una vez en los últimos 15 partidos es inaceptable y alarmante para un equipo como Tigres.

Cada torneo es una nueva oportunidad y el equipo ‘felino’ buscará quitarse el dominio del conjunto azulcrema en este Apertura 2025. Es una buena chance, considerando que está en casa, que llega con el ánimo a tope tras golear 7-0 al Puebla y que su rival parece ya no estar en su mejor momento.

El récord de Guido Pizarro contra el América en los últimos cinco años:

· Como jugador, 1 victoria, 2 empates 11 derrotas

· Como entrenador, 1 derrota (por 3-0)

El argentino asumió como entrenador a mediados del torneo pasado tras el despido de Veljko Paunovic, por lo que ya vivió desde el banquillo el pánico que parece tener el equipo universitario contra el club más imponente del futbol mexicano, que apenas en mayo llegó a su cuarta final consecutiva de la Liga MX y que ahora es el único club de CONCACAF con una plantilla que supera los 100 millones de euros.

La única victoria de Tigres ante el América en lo que va de la década fue el 1-0 del Apertura 2024.

¿Se revertirá la racha en este Apertura 2025? Tigres pasa por un muy buen momento. Pese a que solo tiene tres partidos (uno menos que la mayoría), los ha ganado todos, por lo que se encuentra en los primeros lugares del certamen. De esta forma, una victoria contra las Águilas sería su total consolidación como un equipo perfilado a lo máximo en este campeonato.

En cambio, si América gana, podrá recuperar la moral y convencerse de que sigue siendo una gran potencia en la Liga MX y el equipo dominante de México. Porque, si sigue teniendo sometido a un club que está arrasando en el futbol mexicano, alcanzar una quinta final seguida no es tan descabellado.