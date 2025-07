El nuevo dueño del Atlas debe responderle a la afición

EFE

El presidente del Atlas, Aníbal Fájer, afirmó que la empresa que compre al equipo tendrá que asumir la responsabilidad de dejarlo en Guadalajara y responder a la afición que lo sigue.

“Hoy es otro Atlas con su infraestructura, con la apuesta a futuro con la formación de talento, que tiene en el estadio Jalisco una casa que genera una magia muy especial y quien llegue tendrá que asumir la responsabilidad de esos sueños y esa afición”, dijo durante la presentación de sus nuevos fichajes.

Fájer enfatizó que Atlas es una marca ligada a su afición, conocida como la Fiel, que es uno de sus principales activos, además de su identificación con la ciudad de Guadalajara.

“La afición es propietaria de estos colores y de este equipo tan representativo, patrimonio de Guadalajara y de todos los que se identifiquen con la Fiel, expresó.

El club fue puesto a la venta por el Grupo Orlegi, dueño del Sporting de Gijón español y del Santos Laguna mexicano, con la intención de eliminar la multipropiedad luego de que la FIFA determinó que el León de no podría participar al Mundial de Clubes, a pesar de estar clasificado, debido a que el club era propiedad de un mismo dueño.

Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, compró el club en 2019 que bajo su gestión logró el campeonato Apertura 2021, con lo que rompió 70 años sin títulos, un semestre después logró el bicampeonato con la copa del Clausura 2022, además del Campeón de Campeones de la temporada 2021-2022.

Durante la presentación el defensa español Róber Pier afirmó estar consciente del vacío que dejó el argentino Martín Nervo en su posición y aseguró que no buscará sustituirlo sino imprimir su sello y aportar al equipo desde su experiencia.

“Solo tengo respeto y admiración (por él) pero yo aquí vengo a hacer lo mío, a hacer mi papel e intentar sumar al grupo y no vengo a sustituir a nadie”, expresó el jugador quien llegó al club procedente del Real Sporting.

El defensa brasileño Gustavo Ferrareis, ex jugador del Puebla mexicano, aseguró que quiso fichar con Atlas porque le gustó el estilo de juego que mostró el equipo en el torneo reciente.

“El torneo pasado (el equipo) cambió un poquito por la forma de atacar y defender, me gusta esa forma, me gusta atacar, estar atento y lo he pasado muy bien en estos entrenamientos y creo que nos va a salir muy bien”, señaló.

El equipo atraviesa una mala racha de resultados al quedar en el decimocuarto lugar con 18 puntos y siete derrotas en el torneo Clausura 2025.

Atlas inició el Apertura 2025 con un triunfo de visita ante el Puebla y recibirá este sábado al Cruz Azul en la fecha 2 de la liga.