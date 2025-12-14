El momento más bochornoso de la final: un fanático agrediendo a André-Pierre Gignac

Héctor Cantú

La final del torneo Apertura 2025, una de las más dramáticas y emocionantes de los últimos años no estuvo exenta de momentos que ensuciaron el partido entre Toluca y Tigres.

Dentro de la cancha se vivió mucha tensión y pasión. No fue para menos con un duelo por demás cerrado entre ambos finalistas, con un Toluca que vino de atrás para empatar el partido y una tanda de penales larguísima que pudo haberse decantado para cualquier lugar.

A Toluca fan throws an object at André-Pierre Gignac as he’s subbed out 😬 pic.twitter.com/iU8ijDt2Dh — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 15, 2025

Sin embargo, el momento más grotesco se dio con un par de aficionados del Toluca que increparon airadamente a André-Pierre Gignac, le insultaron y lo agredieron con una bandera.

El momento se dio cuando el delantero francés, ícono de los Tigres, fue sustituido del terreno de juego. Al llegar a la banca y por la cercanía que esta tiene con las tribunas, un sujeto golpeó el rostro del delantero con la bandera, mientras que otros asistentes gritaban injurias al francés.

Por fortuna, la historia no pasó a mayores y todo quedó en una anécdota que hace repensar si se deben regresar las mallas a esa zona del graderío para impedir más agresiones.

Toluca es un digno campeón que se ha convertido en el nuevo bicampeón en México, pero algunos de sus aficionados insisiten en ensuciar su legado y su corona.