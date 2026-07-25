¡El Campeón de Campeones más esperado! Vaya época para Toluca y Cruz Azul

Enrique Gómez

El Campeón de Campeones de este 2026 será simplemente perfecto. Los dos mejores equipos de la temporada pasada se miden por un título legítimo del futbol mexicano.

Cruz Azul, campeón defensor y el equipo que más puntos sumó durante los dos últimos torneos cortos, se enfrenta al Toluca, monarca del Apertura 2025 y de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026. Por si fuera poco, hay que recordar que La Máquina ganó la ‘Concachampions’ a mediados del año pasado, mientras que el equipo ‘rojo’ era el bicampeón antes de que el club celeste ganara la décima Liga MX.

Así llegan ambos equipos para este partidazo en California: