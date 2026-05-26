El Campeón de Campeones 2026, ubicado en una fecha estratégica

Enrique Gómez

Hasta después de iniciar la Liga MX y luego de la final del Mundial, se jugará el Campeón de Campeones.

El partido entre los dos campeones de la temporada 2025/26 se disputará en el último sábado de julio y se empalmaría con la actividad del Apertura 2026, que para esas fechas estaría viviendo su Jornada 3.

Pero, ¿cuándo, dónde y quiénes juegan el Campeón de Campeones de este año?

· Toluca vs Cruz Azul

· Sábado 25 de julio, 17:30 horas (tiempo del Pacífico)

· Dignity Health Sports Park

· Carson, California

Este partido definirá al ‘gran campeón’ del futbol mexicano y como cada año, se disputará en la Unión Americana. Toluca, en su calidad de monarca del Clausura 2026, enfrentará a La Máquina, recién coronada en el torneo Apertura. El conjunto mexiquense buscará su segundo Campeón de Campeones consecutivo, pues cabe recordar que en la edición 2025 derrotó sin problemas al América.

El que gane este desafío enfrentará al campeón de la MLS en la llamada Campeones Cup. O sea, tendrá la oportunidad de sumar un título más (aparentemente legítimo) a su palmarés.

Este partido se jugará en una fecha muy estratégica: una semana después de la final del Mundial (19 de julio), en medio de la actividad por la tercera fecha de la Liga MX y nueve días antes de iniciar la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de México y de Estados Unidos y que inicia el 4 de agosto.