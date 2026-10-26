El campeón Cruz Azul retomó el camino y ya lleva tres triunfos al hilo

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul visitó el Estadio Corregidora y se impuso 3-1 ante Querétaro, tras ligar su tercera victoria consecutiva y llegar de esa manera a 26 puntos y así continuar en el segundo lugar general, tan solo a un punto del América.

Desde el arranque, La Máquina impuso condiciones con un planteamiento dinámico que sorprendió a la zaga local.

VICTORIAAAAAAAAA.



TRES PUNTOS MÁS Y SEGUIMOS.



DALE, MÁQUINAAAAAA. pic.twitter.com/cJ8Eh1Nxwg — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 26, 2026

El conjunto celeste inauguró la pizarra mediante un cobro desde los once pasos ejecutado por Andrés Montaño al minuto 18. Los Gallos respondieron de inmediato con una definición de Mateo Coronel al 33' para empatar los cartones, pero la reacción visitante antes del descanso resultó letal.

Sobre el cierre de la primera mitad, Nicolás Ibáñez recuperó la ventaja parcial con un disparo potente al 44'. En la última jugada del primer tiempo (46'), Christian Ebere aprovechó un servicio profundo para firmar el tercer tanto que inclinó la balanza.

En el complemento, el cuadro queretano buscó el descuento a través de constantes centros al área, los cuales contuvo la zaga junto a intervenciones oportunas del guardameta Guillermo Allison. Con este triunfo a domicilio, los celestes reafirman su poderío ofensivo y escalan puestos en la clasificación general.