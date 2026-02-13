Publicación: sábado 14 de febrero de 2026

Hiram Marín

El bicampeón Toluca volvió a mostrar músculo

En su 109 aniversario, los Diablos Rojos rompieron su racha de empates ante Xolos

En una noche especial para el Deportivo Toluca, los Diablos Rojos celebraron su 109 aniversario con una victoria por 1-0 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Nemesio Díez.

El único gol del partido fue obra de Paulinho, quien definió la jugada que rompió el equilibrio. Toluca puso fin a una racha de cuatro empates consecutivos en el torneo, situación que había frenado su avance.

Esa seguidilla había generado dudas sobre la capacidad del equipo para cerrar partidos. El técnico Antonio Mohamed encontró respuesta en su plantel en un momento clave del certamen.

Toluca buscaba consolidarse en la parte alta de la tabla general. Xolos intentaba transformar igualadas en resultados que le permitieran escalar posiciones. El partido reflejó esa necesidad compartida por sumar tres puntos.

Con el resultado, Toluca llegó a nueve puntos tras seis jornadas, con margen para acercarse a los primeros lugares.
Xolos se quedó con siete unidades, ubicado en la décima posición de la clasificación.

El conjunto fronterizo deberá recuperar terreno en las siguientes fechas. Los Diablos Rojos cerraron la noche con un festejo completo en su aniversario.

Toluca no escatimó en los tifos por su 109 aniversario

El Club Deportivo Toluca cumplió 109 años y asi lo celebró
El tifo de Valentín Diez y los 12 trofeos fue espectacular

