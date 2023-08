El 10 del América se queda; así lo confirmó Diego Valdés

"Estoy muy feliz y aquí me quiero quedar", dijo tras la participación en Leagues Cup

Cuando Diego Valdés entró al campo en los octavos de final de la Leagues Cup, le cambió la cara al partido y por un momento pareció que América sí clasificaría. Bueno, a los aficionados azulcremas les agradará saber que el ‘10’ chileno se quedará en el club, pues ese es su deseo.

“Así es, estoy muy feliz acá, me quiero quedar acá y lo sabe mi gente, lo sabe mi familia y creo que ellos están tranquilos. Si yo estoy feliz es porque el equipo, mis compañeros y la gente que está acá en el club me lo hace saber así; me voy a quedar, voy a estar acá y voy a pelear por el torneo y esperar que así sea”, comentó el chileno, quien lució tranquilo pese a la amarga y polémica derrota en penales ante Nashville.

Valdés, quien solo vio minutos en un partido de la Leagues Cup, anotó el gol del empate parcial del último juego y acertó su cobro penal, por lo que espera alargar ese buen momento cuando reanude la Liga MX, pues el jugador ha confirmado que se queda en la institución pese a todos los rumores de mercado que lo situaban en Europa o acompañando a su exentrenador Fernando Ortiz con Rayados de Monterrey.

El enganche de 29 años llegó al América para el Clausura 2022 y desde entonces suma 21 goles, una cuota que espera aumentar en el Apertura 2023 ahora que su lesión muscular ha sido superada, así como los rumores que atribuían a que su ausencia se debía a que el club estaba negociando su salida.