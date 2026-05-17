Efraín Juárez va paso a paso y ya prepara la final

Hiram Marín

Efraín Juárez celebró el pase de Pumas a la final del Clausura 2026 y dejó claro que nunca perdió la confianza en su equipo: "Seguimos en el mismo barco”, expresó el técnico auriazul después de eliminar a Pachuca en Ciudad Universitaria.

El estratega también resaltó la personalidad de sus futbolistas tras revertir la eliminatoria en casa. Además, recordó que el equipo supo levantarse después de la derrota sufrida en el partido de ida, pero pidió calma, disfrutar el triunfo y comenzar a trabajar para la final.

"No tengo idea qué pasará mañana, sólo por hoy. En dos torneos estamos en una final".

Juárez aprovechó para agradecerle a sus detractores que no hayan tenido confianza en él, pues fueron su 'gasolina': "Hoy todo está bien, pero en esos momentos es cuando muestras el carácter. En todo el momento siempre creyeron, mi directiva que nunca titubeó. Tiempo al tiempo".

Juárez insistió durante el semestre en que su grupo debía competir sin excusas y con protagonismo. Esa idea terminó reflejada en una campaña que llevó a Pumas hasta la serie por el campeonato y recordó que su estilo siempre ha sido criticado, pero él y su equipo continuarán hasta ser campeones.

"Nos criticaron la forma de jugar en Pachuca, la juventud no está peleada con la experiencia".