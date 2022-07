Eduardo Salvio será el 10 en la cancha y un líder en el vestidor de Pumas

Tan cantado estaba el fichaje de Eduardo Salvio en Pumas que no concretarlo hubiera sido imperdonable. Ya solo era cuestión de tiempo para que Universidad hiciera la presentación.

El extremo por derecha dio sus primeras palabras con la camiseta de su nuevo equipo y contó cómo fue que se dio su llegada a la Liga MX, un traspaso que, en realidad, demoró mucho más de lo esperado.

“No había llegado a un acuerdo con Boca y Pumas fue uno de los primeros clubes que se interesó en mí. Cuando se dio todo me puse muy contento porque el proyecto me convencía muchísimo, estoy muy contento de estar acá y como dije espero ayudar al equipo con mi juego”, comentó Salvio en la conferencia de prensa de su presentación, a tres días de iniciar la Jornada 2 del Apertura 2022.

Con tantos años de carrera y habiendo jugado en equipos como Atlético de Madrid, Benfica a o Boca Juniors, se puede decir que el refuerzo universitario conoce perfectamente la presión de jugar en un equipo ‘grande’, por lo que espera impactar al equipo dentro de la cancha y en el vestidor.

Salvio usará la camiseta 10 que en los últimos torneos portó Favio Álvarez de manera intrascendente.

“Todo equipo tiene un capitán y hay que respetarlo, sumar desde la mejor posición posible. Sé que Andrés me tiene como uno de los referentes en el vestuario y puedo transmitirle cosas buenas. Con la responsabilidad de ser un jugador de 31 años, con la trayectoria que tengo y los títulos que he logrado que si no me equivoco son 20. Espero sumar y espero sea dentro del campo”, expuso.

¿Cuándo debutará Salvio? Al autor de tres goles en 2022 no le hace falta ritmo de juego, pues apenas hace 10 días fue titular en la liga argentina, por lo que espera estar listo para el duelo del sábado ante León.