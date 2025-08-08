Diego Reyes y dos refuerzos más llegan al Querétaro

Redacción FOX Deportes

Al ser el equipo con la peor nómina de la Liga MX y no tener más que derrotas en los seis primeros partidos de la temporada, está claro que Querétaro necesita ayuda urgente y refuerzos. Al menos, ya están cerca las primeras incorporaciones del equipo bajo la administración de los nuevos dueños.

Diego Reyes, Carlo García y Santiago Homenchenko reforzarán a los ‘Gallos Blancos’ para este Apertura 2025, donde el equipo de Benjamín Mora ya perdió contra Pumas, Necaxa y Tijuana en el torneo local.

Aunque todavía no es oficial y por lo tanto, el técnico no podrá contar con ellos para el desafiante partido ante el América, se espera que pronto se formalicen estos traspasos, mismos que ya han anticipado varios medios de la prensa mexicana, así como el periodista César Luis Merlo.

Pero, ¿quiénes son los nuevos jugadores del Querétaro?

Diego Reyes

· Defensa mexicano de 32 años

· Procedente de Tigres

· Ha jugado en equipos como América, Porto y Espanyol

· Mundialista con la Selección Mexicana

Diego Reyes hace oficial su salida de Tigres.



El mexicano se va tras casi seis años en la institución luego de que ya no se renovó su contrato. pic.twitter.com/ZkCHSmmXOP — Jorge Rosales (@rosaleesj) June 18, 2025

Carlo García

· Mediocampista español de 24 años

· Procedente del Villarreal

· También jugó en el Mirandés de su país

Santiago Homenchenko

· Defensa uruguayo de 21 años

· Procedente del Pachuca

· Antes jugó en equipos como Peñarol o Real Oviedo

· Prticipa en las selecciones inferiores de su país

Con un valor estimado de 19 millones de euros según Transfermarkt, Querétaro posee la plantilla más barata de la Liga MX y aunque eso no cambiará con estas tres contrataciones, al menos Mora podrá disponer de más jugadores, en busca de enderezar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.