Diablo albiceleste, Santiago Simón fue convocado a la Selección Argentina

Hiram Marín

La convocatoria del mediocampista del Toluca, Santiago Simón, a la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, resultó una gran sorpresa, sobre todo por el hecho de que pocas veces se voltea a ver el futbol mexicano en las convocatorias de la albiceleste.

El jugador escarlata participará en los partidos de la albiceleste ante Bolivia el 30 de septiembre, Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre, con la particularidad de que este partido será en el Monumental de River y representará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

????¡DE TOLUCA A LA SELECCIÓN ARGENTINA!



Santiago Simón del Toluca fue convocado por Lionel Scaloni para disputar los próximos encuentros en la fecha FIFA.



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Santiago Simón es apenas el cuarto jugador que milita en el futbol mexicano que es convocado por Lionel Scaloni. Los otros fueron Guido Rodríguez, quien participó en la Copa América 2019 y después fue un recurrente en el equipo campeón del mundo de 2022.

Otros fueron Maximiliano Meza para las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 y el guardameta Esteban Andrada en la misma instancia, durante su primera etapa con los Rayados de Monterrey.

#SelecciónMayor Se suman a la nómina de convocados del exterior los jugadores Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. pic.twitter.com/l5qXBj46MU — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 19, 2026

Simón, de 24 años es canterano de River Plate y llegó a los Diablos para el Apertura 2025, torneo en el que fue campeón. Además ha colaborado para la coronación de los escarlatas en la Campeones Cup 2025, la Copa de Campeones de CONCACAF 2025-2026 y la Leagues Cup 2026.