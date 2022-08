Desde ya, el ténico del América le desea lo mejor a Jorge Sánchez

"Si ya se concretó (su salida al Ajax), me pone feliz por él", dijo el 'Tano' Ortiz

La baja de Jorge Sánchez sería muy dolorosa paras América, pero si es para cumplir un sueño de jugar en Europa, el técnico de las Águilas le desea lo mejor al futbolista para su futuro.

No es que el traspaso al Ajax sea oficial, pero, si así lo fuera, a Fernando Ortiz no le queda más que sentir alegría por su pupilo, titular indiscutible desde hace varios años con el equipo azulcrema.

“No sé nada sobre si se ha concretado o no; si se ha concretado, me pone feliz por él. Charlaré con la gente indicada para ver si podemos traer a alguien más”, comentó el estratega al término del partido ante el club azulcrema y Los Angeles FC, donde los mexicanos terminaron imponiéndose en penales.

Pero, con Jorge Sánchez o no, con más refuerzos o no, América debe dar resultados de inmediato en la Liga MX, pues, por más que simpatice Ortiz en el seno azulcrema, los resultados son lo único que importa en la institución y si no ahí está Santiago Solari, quien el torneo pasado se fue a la primera crisis, por más que en los dos torneos anteriores tuvo al conjunto capitalino en los primeros lugares.

“Estoy en la institución más grande de México y las presiones siempre van a existir, es parte de esta institución; mi cabeza está tranquila, sabe lo que quiere, me preparo para poner el mejor equipo que creo y es parte de mi trabajo”, aseguró el entrenador de 44 años en conferencia de prensa.

Se dice que el interés de Ajax es tan serio que aceptó mejorar la oferta por el jugador de 24 años, quien también busca su salida al futbol europeo, luego de varios de torneos positivos en la Liga MX.

¿Traerá América a algún jugador más? Por refuerzos, la afición no puede quejarse, pues Néstor Araujo, Jurgen Damm y Jonathan Rodríguez sonaban muy prometedores antes de iniciar el Apertura 2022.