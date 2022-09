Derrotados, suspendidos, multados y castigados; así Chivas tras el Clásico

No solo cayó en el Clásico Nacional, también perdió a su grupo de animación para la reclasificación y a su capitán para el próximo partido, además de que ya multaron a su director técnico.

Qué caro le salió a Chivas el compromiso contra América el fin de semana pasado.

La Comisión Disciplinaria comunicó acerca de los castigos hacia el entrenador Ricardo Cadena, así como a la porra rojiblanca, que incumplió el reglamento al asistir en grupo al Estadio Azteca.

Así se informó en la página de la Federación Mexicana de Futbol:

La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Guadalajara, el señor Ricardo Cadena Martinez, toda vez que durante la conferencia de prensa del partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022, entre los Clubes América y Guadalajara, realizó críticas al arbitraje.

Ni hablar Chivas...lo intentaron pero no alcanzó

¿Qué hizo Cadena? Calificó como “terrible” al arbitraje en la Liga MX, luego de que el VAR no revisara si el balón había cruzado la línea de gol antes de la intervención de Guillermo Ochoa.

El técnico también se quejó por la expulsión a Fernando Beltrán, misma que le costará un juego de suspensión, el cual deberá pagar en el duelo por la Jornada 17 en casa de Cruz Azul.

“Me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán, porque no es un tipo que encare, que se comporte mal, me extraña, se me hace exagerada la expulsión, sin saber lo que haya comentado con el árbitro”, agregó Cadena en la misma conferencia de prensa que le terminó costando una sanción económica.

Pero ¿por qué Chivas no podrá contar con su porra para el próximo juego de local, o sea, el repechaje?

La Comisión Disciplinaria informa que, derivado de los hechos acontecidos el pasado 17 de septiembre de 2022 en el partido entre los clubes América vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2022, esta Comisión ha decidido sancionar al Club Guadalajara con un Partido de Veto para su Grupo de Animación, el cual se deberá cumplir en el encuentro próximo que actúe el club Guadalajara como local.

Toda vez que su Grupo de Animación incumplió el Acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes de la Liga MX, aunado al artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, en los cuales se estableció que ningún Grupo de Animación podrá acudir a los partidos de su Club en calidad de visitante.

Se advierte al Club Guadalajara, sobre la conducta futura de su Grupo de Animación, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra.