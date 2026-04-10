Dejar al América fuera de zona de Liguilla, la intención del Cruz Azul

Enrique Gómez

Es verdad que el Cruz Azul ya inclinó la balanza en los últimos enfrentamientos directos contra el América, pero ahora no solo es el orgullo lo que está en juego, sino todo un torneo para el equipo azulcrema.

Y es que, si las Águilas no le ganan el clásico joven al Cruz Azul en su regreso al Estadio Azteca, se confirmarán fuera de zona de Liguilla a falta de solo tres partidos en el Clausura 2026.

Sí, el equipo ‘celeste’ tiene la oportunidad de desquitar un poco de todo el sufrimiento que le ha hecho pasar su archirrival y hacerle una herida que podría ser ‘mortal’ en algunas semanas.

Así llegan ambos equipos de cara al clásico joven de esta Jornada 14 de la Liga MX: