¿De verdad Jaime Ordiales fue una pesadilla en Cruz Azul?

Después de tantos testimonios, queda claro que la gestión de Jaime Ordiales fue una pesadilla en Cruz Azul… al menos para varios jugadores y exjugadores de La Máquina.

Esta vez fue Pablo Aguilar quien se quejó de los tratos que sufrió la plantilla celeste con el regreso de Ordiales, quien ahora funge como director de selecciones nacionales en el Tri.

“El señor nunca estuvo con nosotros, prácticamente. Él, cuando fue presentado en ese momento, decía que todo iba bien, pero después vimos lo que era tras el partido de Pumas, que lastimosamente nos dieron vuelta”, comentó el defensa central, quien ahora es parte del Libertad de Paraguay.

De hecho, cuando este directivo volvió a Cruz Azul en febrero, Aguilar supo que no habría oportunidad de renovar contrato, él lo ve como una persona a quien no le importaban los jugadores y de quien no tuvo apoyo incluso en los momentos más difíciles, como cuando los futbolistas fueron duramente juzgados tras ser remontados por Pumas en el Apertura 2020.

“Él solamente pensaba en sus intereses. Los jugadores le habíamos pedido cosas, porque en ese momento nosotros la pasamos muy mal, porque todo mundo sabe: nos trataron de vendidos, de que prácticamente negociamos ese partido. L a familia recibió amenazas y él nunca nos apoyó”, aseguró.

Aguilar, uno de los capitanes del equipo capitalino en la consecución del noveno campeonato, en el Clausura 2021, es solo uno de los tantos jugadores que se ha expresado mal del director deportivo.

Ahora La Máquina trabaja bajo la gestión de Carlos López de Silanes y después de unos resultados terribles en buena parte del Apertura 2022, el equipo hizo apenas lo justo para entrar a reclasificación.