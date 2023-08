De todas formas, al América no le convenía fichar a Sergio Ramos

Broche final para 2 años que recordaré siempre. Gracias, París.

¡Y ya van 29! 🏆

The icing on the cake after 2 years I'll always remember. Thank you, Paris. That's number 29! 🏆

Bouquet final de 2 années que je n’oublierai jamais. Merci, Paris. Et de 29 ! 🏆 #AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/lrQG1hlLtM