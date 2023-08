Néstor Araujo se acerca al AEK Atenas y América no se preocupa

Tal vez las Águilas no extrañen tanto al defensa si emigra a Grecia

La verdad es que no muchos extrañarán a Néstor Araujo si se va del América y en realidad el club está dispuesto a devolverlo a Europa si llega una oferta convincente por parte del AEK Atenas.

Por más que el defensa valore estar en el club más ganador del futbol mexicano, no puede negar que la idea de regresar al ‘viejo continente’, ponerse bajo las órdenes de Matías Almeyda, compartir vestidor con otros compatriotas y jugar en la ronda previa de la Champions League es atractivo para cualquier jugador, por lo que el zaguero no cierra las puertas a dejar a las Águilas un año después.

Algunos reportes aseguran que hay un principio de acuerdo entre América y el campeón de Grecia para concretar el traspaso de Araujo a cambio de 1.4 millones de dólares, mientras que otros aseguran que más allá del interés que es bien sabido por todos y reconocido por el mismo jugador, las negociaciones aún no avanzan tanto como se quisiera, después de todo el mercado cierra hasta septiembre.

¿Se va al AEK Atenas?



Quizá la oferta no sea impresionante, pero para América sería una ganancia casi inmediata por un jugador que llegó libre a mediados de 2022, además lo cierto es que el exjugador del Celta de Vigo no ha terminado de afianzarse en el club, por lo que su pérdida no sería tan lamentable considerando que hay otros defensas titulares en el equipo y queda tiempo para buscarle un sustituto en la ventana de transferencias.

Aunque la ofensiva deslumbre en la mayoría de los partidos, la defensa azulcrema necesita mucho trabajo y quizá necesita otro tipo de jugadores, tal como quedó claro en la derrota que sufrió el equipo en la Jornada 1 ante el Puebla, así como en la fea goleada que encajó (4-1) ante el Columbus Crew.

Al América se le podría abrir una inesperada oportunidad de reforzar la defensa y de paso regresarle el sueño ‘europeo’ a Araujo, quien podría reunirse con Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda en busca de la Champions.