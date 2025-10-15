De pronto, el Atlas tiene los mismos puntos que Pumas y merodea al play-in

Redacción FOX Deportes

De pronto, el Atlas tiene los mismos puntos 13 puntos que el 10° lugar de la tabla, cuando faltan cinco jornada para que termine el torneo. Por lo que, si el equipo mantiene su mejoría, hasta podría clasficar a las finales de la Liga MX.

El técnico Diego Cocca aceptó que su equipo al fin reaccionó y pudo volver a la pelea tras vencer en jornadas consecutivas al Necaxa y a Juárez, pero reconoció no sabe si alcanzará para clasificarse al play-in del Apertura 2025.

"Mejoramos en muchos aspectos; el tema es ver si eso nos dará la posibilidad de estar donde queremos estar. Estamos tratando de transmitirle al plantel la idea de que siempre hay que querer más", dijo en conferencia de prensa tras el parón por la Fecha FIFA y de cara al duelo por la Jornada 13.

Los últimos partidos del Atlas en la fase regular de la Liga MX:

San Luis, 15° lugar

León, 12° lugar

Guadalajara, 9° lugar

Toluca, 1° lugar

Tijuana, 6° lugar

"Son partidos difíciles, vamos a ir de a uno; a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos porque nuestro objetivo es llegar a la última fecha con oportunidades de clasificarnos", expresó Cocca quien volvió a los Rojinegros a mediados del certamen tras el despido de Gonzalo Pineda.

"San Luis lo está pensando como una final seguramente, más que está en su casa. Vamos a encontrar a un rival con ganas de pelear", agregó.

Cocca espera que este descanso le beneficie a su equipo para sumar tiempo de trabajo y ganar confianza y por lo pronto, ya pudo recuperar a cuatro lesionados, entre ellos el defensa español Rober Pier y el capitán, Aldo Rocha.