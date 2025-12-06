De las 4 posibles finales en la Liga MX, solo una sería histórica

Enrique Gómez

A estas alturas, hay cuatro finales posibles para el Apertura 2025 y solo una de ellas sería inédita.

En otras palabras, Cruz Azul ya perdió la final por el título contra Toluca y Rayados, sus posibles rivales si es que logra vencer a Tigres como visitante en los cuartos de final. Pero, en caso de que los favoritos de ambas series avancen, se configurará una final nueva para la Liga MX.

Llama la atención que los semifinalistas de este certamen son equipos que no hace mucho disputaron la final; por ejemplo, Toluca es el campeón reinante al vencer al América el torneo pasado, mientras que los otros tres aspirantes fueron justamente los mismos clubes que perdieron la final contra las Águilas en el histórico tricampeonato que abarcó los torneos del Apertura 2023, Clausura y Apertura 2024.

Las cuatro posibles finales del Apertura 2025 y su historial en el futbol mexicano:

Toluca vs Tigres

· Nunca se ha dado

Toluca vs Cruz Azul

· Sucedió una vez, Apertura 2008

· Cerró en el Estadio Nemesio Diez

· Los ‘Diablos’ ganaron en penales

¿Qué debe hacer cada equipo para avanzar a la final del Apertura 2025?

Tigres vs Monterrey

· Sucedió una vez, Apertura 2017

· Cerró en el Estadio BBVA

· Ganó la ‘U’ por 3-2

Cruz Azul vs Monterrey

· Sucedió una vez, Apertura 2009

· Cerró en el Estadio Azul

· Ganó Rayados por 6-2

Si confiamos en que los equipos mejor posicionados en la tabla del torneo regular avanzan, la final sería Toluca-Tigres, un duelo por el título que nunca ha sucedido, pese a que son dos de los clubes con más campeonatos en la historia de los torneos cortos. Pero, si las series terminan como se encaminaron en los juegos de ida, tendríamos la segunda final regia en la historia, solo que, esta vez, cerraría en el ‘Volcán’ universitario.

Hablando de finales, Cruz Azul solo ganó la del Apertura 2021 y en gran parte se debió a que no estaba el América para torturarlo en la disputa por el título. O sea, no tendrá una mejor oportunidad que ahora de ser campeón que ahora.