David Ospina podría quedarse fuera del Atlante

Héctor Cantú

Lo que parecía ser una contratación ‘bomba’ para el Atlante, se ha convertido en una auténtica pesadilla para el inicio del torneo.

Los ‘Potro de Hierro’, nuevo equipo de la Liga MX, se hizo de los servicios del internacional colombiano David Ospina, sin embargo, el futbolista aún no jugado un solo minuto con el equipo que le consideró para ser el primer portero del equipo.

Ospina incluso podría no llegar al Atlante. Todo depende de cómo evolucione de una lesión que, hasta hoy, lo mantiene fuera de las canchas.

“David tiene una situación en un brazo el cual ha puesto en duda si David será jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y actitud positiva, desafortunadamente se resintió del codo y ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó”, detalló Miguel Herrera en conferencia de prensa.

Ante los inconvenientes, ‘El Piojo’ volcó su confianza en Óscar Jiménez, quien ha demostrado tener los argumentos futbolísticos suficientes para quedarse como primer arquero del Atlante.

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“Óscar ha levantado la mano y quiere ser el portero que fuarde los tres palos del Atlante. Pero si llega David, voy a respetar su lugar. Hoy Óscar es el titular y no pienso en otro portero y estamos en espera de saber lo que decidirá David sobre el futuro en su carrera”, sentenció Herrera.

Atlante debutará en las próximas horas ante Vancouver Whtiecaps en el marco de la Leagues Cup, luego de haber logrado una victoria, un empate y una derrota en los tres primeros encuentros del torneo Clausura 2026.