Dani Alves sería detenido antes del próximo partido de Pumas

La justicia alcanzará a Dani Alves esta semana. O sea, tampoco jugaría la tercera fecha con Pumas.

De acuerdo con información de Y ahora Sonsoles de Antena 3, el futbolista brasileño será detenido el viernes para que comparezca ante las autoridades españolas, luego de la acusación por agresión sexual que hay en su contra por supuestamente haber tocado íntimamente a una mujer el 30 de diciembre.

En todo momento Alves ha negado dichas versiones, pero lo cierto es que desde esa noche en una discoteca de Barcelona, la mujer insiste que el futbolista la tocó sin su permiso por debajo de la ropa.

El 5 de enero, el mundialista en Catar 2022 contó su verdad, pero todo indica que tendrá que repetir estas palabras ante Los Mosos, departamento de justicia en España en los próximos días.

Mujer formaliza denuncia contra Dani Alves por agresión sexual El jugador de Pumas enfrenta un escándalo por lo sucedido en fin de año

“Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”, dijo el futbolista al mismo programa Y ahora Sonsoles.

De confirmarse esta información, el jugador de 39 años podría dejar México el viernes para ser trasladado a Les Corts en la capital catalana y así ponerse en manos de la justicia ibérica, "donde primero declarará como detenido y luego como investigado, ante los Mossos d’Esquadra y ante la juez de instrucción número 15 en Barcelona por la presunta agresión sexual", de acuerdo con Antena 3.

Alves, quien no estuvo en la escandalosa derrota (3-0) de Pumas ante Santos por atender un asunto familiar, podría perderse también el duelo del 22 de enero en Ciudad Universitaria contra León.