Dan por 'muerto' a Tigres cuando solo está a un gol de la final

Dan por sentenciado a Tigres por no haber vencido al Toluca en casa y por verse obligado a pegarle como visitante a un equipo que no ha perdido como local en todo lo que va del Clausura 2025, pero no olvidemos que el conjunto ‘felino’ solo necesita ganar por cualquier marcador, o sea, únicamente lograr la mínima aspiración que tiene un equipo profesional cada vez que sale a la cancha.

Además, si contamos los últimos 10 enfrentamientos directos, Tigres ha ganado cuatro de ellos, o sea, tampoco es ajeno a derrotar al equipo ‘escarlata’; más allá de que su último triunfo en el Estadio Nemesio Diez date del Clausura 2019, o sea, ya se cumplieron seis años desde la última ocasión.

Tigres, el equipo experto en Liguillas, está a una sola victoria (por cualquier marcador) de clasificar a su octava final en sus últimos 10 años y aunque Toluca es claramente favorito al tener la opción de avanzar con solo un empate, un gol es una ventaja demasiado frágil para cualquier equipo del mundo, por lo que se espera que el conjunto de Antonio Mohamed salga a explotar su gran poder ofensivo para sentenciar, ahora sí, la eliminatoria hacia la gran final.

