¿Cuál es el mejor partido de la Jornada 7 y por qué no es el Chivas-Cruz Azul?

Enrique Gómez

Ya para la Jornada 7 hay cosas bien definidas: como que Cruz Azul y América son los únicos invictos y que competirán por el liderato de la tabla de posiciones hasta el final o que Chivas y Pumas necesitan mucho trabajo y es probable que este torneo no los veamos dentro de los primeros puestos.

Hay grandes partidos para este fin de semana y aunque el más llamativo es el duelo de 'grandes' entre el Guadalajara y La Máquina, quizá sea más interesante el Pachuca-América, pues se trata del antiguo líder del Apertura 2025 contra el equipo que aspira a serlo en los próximos días.

Aquí las grandes historias para la séptima fecha de la Liga MX: