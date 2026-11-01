Cruz Azul se impuso a León y el liderato aún es posible

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul se impuso 2-1 al León en la jornada 15 del Apertura 2026, en un partido donde La Máquina apretó en la parte complementaria para resolver el marcador a su favor.

La escuadra cementera supo descifrar la defensiva rival tras un primer tiempo trabado en el medio campo, impuso su ritmo y aprovechó los momentos clave del encuentro.

VICTORIA DE LA MÁQUINA EN EL COLOSO DE SANTA ÚRSULA.



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El primer gol cayó al minuto 56 por conducto de Andrés Montaño, quien ejecutó con frialdad un cobro de penal para abrir el marcador. La ventaja le dio calma al conjunto azul, que siguió insistiendo al frente hasta que al 72', el atacante José Paradela mandó guardar el balón para firmar el 2-0 transitorio que parecía sentenciar el trámite.

León reaccionó sobre la hora y recortó distancias al minuto 99’ gracias a un penal anotado por el delantero José Alfonso Alvarado, esto devolvió la tensión a los instantes finales.

¡Victoria celeste! ?? ?⚽ Cruz Azul superó a León en la jornada 15 con goles de Andrés Montaño y José Paradela, manteniéndose firme en la parte alta de la tabla. pic.twitter.com/jbt3fWI0Lt — FOX (@somos_FOX) November 2, 2026

Sin embargo, la zaga celeste cerró las filas en la última jugada del partido para evitar la igualada y amarrar el resultado.

Con este triunfo, Cruz Azul llegó a 29 puntos en la tabla general para mantenerse firmes en la parte alta del torneo, mientras que León se quedó con las manos vacías tras un esfuerzo tardío que no alcanzó para rescatar la unidad.