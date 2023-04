¿Cruz Azul perdió su última oportunidad de clasificar directo?

Todos los equipos que buscan clasificar directo a la Liguilla sumaron puntos, pero Cruz Azul sigue fantaseando con terminar dentro de los cuatro primeros lugares del Clausura 2023.

Tras el 0-0 ante León, el ‘Tuca’ Ferretti aseguró que la calificación a la siguiente ronda está en las manos del equipo, sin embargo, a estas alturas parece que el conjunto ‘cementero’ tendrá que conformarse con recibir como local el repechaje, pues el cuarto lugar, o sea, ‘La Fiera’, le sigue llevando cinco puntos.

“La calificación está en nuestras manos, no dependemos de nadie. Debemos hacer bien las cosas y si los resultados se combinan que bueno, pero primero eres tú para no depender de nadie. Hoy no dependemos de nadie. Uno es ambicioso. Tengo jugadores con ambición que se imaginan muchas cosas. Dependemos de nosotros”, aseguró el estratega tras el empate en Guanajuato.

Pese a que el empate fue justo, el equipo ‘celeste’ desperdició la gran oportunidad de dar un paso hacia los primeros lugares, pues por más que cinco puntos de distancia no parezcan mucho, tiene tres equipos por delante que también buscarán arrebatar el lugar del equipo ‘esmeralda’ en la recta final.

“Estoy tranquilo, pero no contento. Tranquillo por el esfuerzo, pero contento no. Creo que si juegas bien y ganas es cuando se da esta combinación y te deja satisfecho y feliz”, explicó el veterano estratega.

Cuando el ‘Potro’ Gutiérrez fue despedido, el equipo estaba inmerso en los últimos lugares y tanto ha cambiado la situación desde entonces que ahora La Máquina hasta fantasea con meterse directo a la ronda de los cuartos de final, aunque, por el ritmo que llevan los clubes de arriba, cada vez luzca más difícil.