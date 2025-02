Cruz Azul o Martín Anselmi, ¿a quién le está yendo mejor?

Sí, vamos a hacer la odiosa comparación de cómo le ha ido a Martín Anselmi desde que dejó a Porto con el presente de Cruz Azul desde que dicho técnico lo abandonó. Es un juicio justo, puesto que el equipo ‘dragón’ tiene uno de los tres mejores planteles en Portugal, tal como La Máquina en la Liga MX.

Aunque parecía una historia de amor, el club y el técnico terminaron peleados luego de que el estratega decidiera dejar botado el equipo que armó, luego de solamente dos jornadas de su tercer torneo en el cargo. Incluso, la institución capitalina amenazó con demandar debido a que él DT se marchó sin que hubiera un acuerdo, pero lo cierto es que ahora cada quien vive su vida.

Pero, ¿cómo les ha ido a ambas partes después de esta inesperada y violenta ruptura?

Martín Anselmi en Porto:

7 partidos (4 domésticos y 3 de Europa Legue)

2 victorias (1 en liga y otra internacional)

4 empates (todos en el torneo local)

1 derrota (eliminación en Europa League)

Último resultado: Porto 1-1 Vitoria Guimarães

Efectividad: 47%

Los ‘Dragones’ son 3° en la Primeira Liga

Cruz Azul sin Martín Anselmi

9 partidos (7 domésticos y 2 de CONCACAF)

7 victorias (5 en liga y 2 internacionales)

1 empate (debut del técnico Vicente Sánchez)

1 derrota (ante Tigres en liga)

Último resultado: Cruz Azul 1-0 Querétaro

Efectividad: 81%

La Máquina es 4° en la Liga MX

Otra noche amarga para Martín Anselmi en Portugal El estratega argentino volvió a sufrir con el Porto, ahora en la liga doméstica

Anselmi ha empatado más de la mitad de sus partidos dirigidos con el equipo europeo, mientras que Cruz Azul solo no ha ganado en dos ocasiones desde el ascenso de Vicente Sánchez como técnico. O sea, está claro a quien le ha ido mejor, pues aunque el estratega argentino está a cargo del tercer club más valioso de Portugal (303 millones según Transfermarkt), lo cierto es que no ha podido hacerlo despegar; incluso arrastra la eliminación en la Europa League ante la Roma, aunque lo cierto es que no era favorito.

¿Qué se desearán Cruz Azul y Anselmi el uno al otro ahora que cada uno está por su lado?